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AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek - Son Dakika

AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek

15.11.2021 14:03
AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek

AK Parti TBMM Grubu'nda, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak.

AK Parti TBMM Grubu'nda, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Grubu, 17 Kasım Çarşamba günü saat 11.15'te basına kapalı toplanacak.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te, haftalık olağan grup toplantısında partililere hitap edecek. Yalnızca bakanların ve milletvekillerinin iştirak edeceği grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

Naci Bostancı, AK Parti, Kasım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek - Son Dakika


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