AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz; - Son Dakika
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz;

29.06.2022 15:31
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz;

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Belediyeciliğinin en güzel örneklerini Çorum'da gördüklerini belirterek, "Çorum'daki çalışmalar bizi heyecanlandırdı" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Belediyeciliğinin en güzel örneklerini Çorum'da gördüklerini belirterek, "Çorum'daki çalışmalar bizi heyecanlandırdı" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın'dan Çorum Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi alan Yılmaz, sunumun ardından sahaya inerek yatırımları yerinde inceledi.

Çorum'u yakından takip ettiğini, Belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladığını vurgulayan Yılmaz, "Başkanımız enerjisi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor. Çorum halkıyla her daim içi içe. Vatandaşlarla iletişimi üst düzeyde. Başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın insanı merkeze alan, insana dokunan, gönül belediyeciliğine yakışan çalışmalara imza attığını kaydeden Yılmaz, "Başkanımızla çalışmaları gezerken hiçbir ayrım gözetmeden hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan bir belediyecilik anlayışını gördük. Başkanımızın Çorum'a dair çok önemli projeleri var. Kültür, sanat, spor, sosyal yardımlar, altyapı, üstyapı, yeşil alan çalışmaları yıllarca belediyecilik yapmış birisi olarak beni de heyecanlandırdı.

Çorum'a sıklıkla uğruyor, başkanımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çorum'da güzel işlerin yapıldığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

Çimento fabrikası arazisinin satın alınmasının büyük bir belediyecilik başarısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Şehrin merkezinde 1 milyon 384 bin metrekare gibi devasa bir arazinin alınması önemli. Bu büyük bir başarı. Burada kurulacak yeni bir şehir Çorum için çok büyük bir kazanım olacaktır. Bizler de bu bölgede kurulacak yeni şehirle ilgili Belediyecilik tecrübelerimizi Başkanımıza aktarma imkanı bulduk" şeklinde konuştu. - ÇORUM

YORUMLAR
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AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı; AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı; Çorum Belediyesi'nde anahtar teslim töreni Çorum Belediyesi'nde anahtar teslim töreni
Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz; - Son Dakika

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