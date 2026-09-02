AK Parti Zonguldak İlçe Başkanı Köroğlu istifa etti

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, parti binasında düzenlediği toplantıyla görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Almış olduğu kararın kendisi için kolay olmadığını ifade eden Köroğlu, "Bu kararın ardında ne bir kırgınlık ne bir dargınlık var. Sadece hayatımda ihmal ettiğimi düşündüğüm bazı sorumluluklarım var. Şimdi biraz da onların hakkını ödeme zamanı" dedi.

Görev süresi boyunca gece gündüz demeden, omuz omuza mücadele ettiği teşkilat üyelerine teşekkür eden Köroğlu; Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, belediye ve il genel meclisi başkanlarına, mahalle ve köy teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına şükranlarını sundu. Bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, anlayış ve fedakarlık için eşine, çocuklarına ve ailesine de minnettarlığını dile getirdi.

"Biz makamlar için değil, millet için yola çıktık"

İstifasının yalnızca bir makam vedası olduğunun altını çizen Köroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şunu özellikle bilmenizi isterim; ben görevden ayrılıyorum, davamdan değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu davaya olan inancım ve bağlılığım dün neyse bugün de aynı, yarın da aynı olacaktır. Çünkü biz makamlar için değil, millet için yola çıktık. Bugün bir görev sona eriyor olabilir ama gönül bağımız sona ermiyor. Önceden olduğu gibi yine bu teşkilatın bir neferiyim."

Konuşmasını, "Görev biter dava bitmez, makamlar değişir dostluklar değişmez. Yollar ayrılır belki ama gönüller ayrılmaz" sözleriyle tamamlayarak teşkilat mensuplarından helallik isteyen Köroğlu, salondaki partililer tarafından alkışlarla uğurlandı.