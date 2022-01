AK Partili Artçı'dan Menderes'te yapımı planlanan çöp tesisine tepki - Son Dakika

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı çöp tesisinin bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar vereceği gerekçesiyle projenin durdurulmasını istedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e yapmayı planladığı katı atık entegre tesisinin yapılmak istendiği bölgedeki üretici köylüleri ziyaret etti.

Gölova Mahallesi'ndeki ağılları ziyaret eden ve köylülerle görüşen Artcı, tesisin yapılmasının planlandığı bölgede, tedirginliğin çok yüksek boyutlarda olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Orhanlı Köyü'nde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrallerine (JES) ilişkin açıklamasına tepki gösteren Artcı, "Doğaya, çevreye hiçbir zararı olmayan bir enerji santrali için ortalığı ayağa kaldırırken İzmir'in çöpünü ve hayvansal atığını Menderes'te toplamayı masum gösteriyorlar. En kötüsü ayrımcı bakış açıları. Soyer'e soruyoruz; Seferihisar Orhanlı Köyü'ndekiler can da Menderes'tekiler değil mi? Bir şehrin başkanı için herkes her değer eşit ve kıymetli olmalı." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi mera olarak kullanan, hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar olduğunu kaydeden Artcı, "Bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. Orhanlı Köyü'nün üreticisi üretiyor da buradakiler ne yapıyor ' Sayın Soyer için Seferihisar'ın keçisi keçi de Menderes'in keçisi çakal mı, sırtlan mı ' Yoksa, kendisi oranın başkanı da buranın değil mi ? İnsanın aklı duruyor. Böyle bir kayırmacı tutum ve söylem olamaz." açıklamasında bulundu.