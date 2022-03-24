AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı - Son Dakika
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AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı

24.03.2022 18:14
AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı.

Boyraz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hayatı, bitmek bilmeyen mücadelelerle geçen Muhsin Yazıcıoğlu'nun, her zaman hakkı üstün tutan yiğit bir delikanlı olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun, zor zamanların insanı olduğunu ifade eden Boyraz, "O, 28 Şubat süreci gibi herkesin söz söylemekten imtina edip korktuğu bir dönemde ortaya çıkıp 'Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.' diyerek 28 Şubat'ta en onurlu cümleyi kuran yiğit bir delikanlıydı." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nu, "Anadolu'nun sesi ve vicdanı" olarak nitelendiren Boyraz, "Muhsin Yazıcıoğlu, mazlumun gözyaşını yanağında, masumun sızısını da yüreğinde hisseden biriydi. Konuşulması gereken yerde asla susmadı. Canı pahasına hakkı, hakikati eğmeden söyleyen asil bir duruşa sahipti. Dünya menfaati için ne eğildi ne de büküldü. İnandığı değerler doğrultusunda vesayetin karşısında her daim dimdik durdu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Muhsin Yazıcıoğlu, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı - Son Dakika


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