AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir\'den CHP\'li belediyelere sert çıkış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, CHP'li belediyelerin yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla anıldığını belirterek, "Genel anlamda siyaseti de kirlettiler. Siyasette onarılması zor bir yaraya sebep oldular" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Demir, yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'li bir siyasetçiyle yaptığı görüşmeye değinen Demir, "Ona, 'Siz 2019'da İstanbul'u aldınız, millet teveccüh gösterdi, aldınız. Sizin elinize böyle bir fırsat geçmişken niye bunu değerlendirmediniz? Niye bunu kişisel menfaatleriniz için harcadınız? Niye kişisel kariyeriniz için insanları basamak yaptınız? Neden insanların kaynaklarını çarçur ettiniz, neden insanların kaynaklarını alın teriyle biriktirdikleri ve hizmet olarak verdikleri bu kaynağı, bu genel vergiden, genel bütçeden gelen parayı, büyükşehirde yüzde 97'si parası genel bütçeden ve diğer yerlerden geliyor. Niye rüşvetle anılıyorsunuz, niye suistimalle anılıyorsunuz?' dedim. Kusura bakmayın" diye konuştu.

Bazı CHP'li siyasetçilerin yaptıklarıyla siyasete duyulan güvene zarar verdiğini ifade eden Demir, "CHP belediyeciliği yolsuzluk, rüşvet, irtikap ile anılıyor. Siyaset kurumunu zedeliyorlar. Üç tane ahlaksızın, üç tane düşkünün, CHP'li siyasetçilerin yaptıklarına bakın. Siyasete olan itibarı yerle bir ediyorlar. Onun için canımız çok sıkkın. Yaptıklarının karşılığını bu millet verecektir seçimlerde. Kimse bunların gözünün yaşına bakmaz. Ama bu süre içerisinde sadece rüşvetle, irtikapla anılmalarının ötesinde genel anlamda siyaseti de kirlettiler. Yani bu açıdan siyasette olmaz bir yaraya sebep oldular" ifadelerini kullandı.

Demir, konuşmasının ardından Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Baykan, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililerle birlikte basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. - KIRIKKALE