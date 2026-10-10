AK Partili Gültekin, Memur-Sen Manisa'da mali ve özlük taleplerine takip sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Gültekin, Memur-Sen Manisa'da mali ve özlük taleplerine takip sözü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Gültekin, Memur-Sen Manisa\'da mali ve özlük taleplerine takip sözü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, Manisa'da Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret ederek kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dinledi. Gültekin, taleplerin takipçisi olacaklarını ve ilgili mercilere taşıyacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini ziyaret ederek kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini dinledi.

AK Parti 27. Dönem Niğde Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, teşkilat çalışmaları kapsamında geldiği Manisa'da Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Gültekin, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Görüşmede, kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin güncel beklentileri, mali ve özlük hakları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Yasav: "Memurlarımızın taleplerini ilettik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, kamu çalışanlarının refahı, haklarının korunması ve çalışma barışının sağlanması için mücadele ettiklerini belirtti.

Görüşmede memurların özlük hakları, mali beklentileri ve çalışma ortamlarında karşılaştıkları sorunları ayrıntılı şekilde aktardıklarını ifade eden Yasav, Gültekin'e sorunlara ve beklentilere gösterdiği ilgi ve samimi yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Gültekin: Taleplerin takipçisi olacağız

Kamu çalışanlarının beklentilerinin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Selim Gültekin ise milletvekilliği döneminde ve mevcut görevinde çalışanların yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav ve sendika temsilcilerinin ilettiği mali ve özlük haklarına ilişkin talepleri önemsediklerini kaydeden Gültekin, kamu çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi için söz konusu talepleri takip etmeyi ve ilgili mercilere taşımayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Selim GültekinAK PartiPolitikaManisaGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
15:20
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 16:24:14. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Partili Gültekin, Memur-Sen Manisa'da mali ve özlük taleplerine takip sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei