TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü hakkındaki konuşmasında, çocukların en iyi sağlık bakımına ulaşması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de bu konuda ciddi sıkıntılar olduğunu savunan Kasap, çocukların, fiziksel ve duygusal şiddetten korunmaları gerektiğini, adil ve eşitlikçi toplumun temelinin çocuklara verilen değerle arttığını söyledi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adıyaman'ın birçok yerinde deprem konutlarının tamamlanmadan teslim edildiğini, bu nedenle yurttaşlara elektrik aboneliği verilmediğini öne sürdü.

Vatandaşların kaçak elektrik cezası ödemek zorunda kaldığını ileri süren Bozan, bu duruma tepki gösterdi.

Yeni Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'daki çiftçilerin çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Çukurova toprağının bereketli, çiftçisinin çalışkan olduğunu, ancak kazanç elde edilemediğini söyledi.

Türkiye'deki narenciye ürünlerinin yüzde 41'inin Adana'da üretildiğini anlatan Bilici, "Ama bütün ürünler dallarında kaldı, bırakıldı. Çiftçinin cebinde beş para kazanç yok. Limon dalında 1 liraya dahi gitmiyor, mandalina ise 2-3 liraya alıcı dahi bulamıyor." diye konuştu.

"Türk sineması size rağmen devam ediyor"

Öte yandan Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, üzerinde "Türk Sineması" yazan klaket tutarak, oyuncu Haluk Bilginer'e "Türklük utanılacak bir şey mi?" sorusunu yöneltti.

Hacıoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet size ne istediniz de vermedi ki. Alkış, şöhret, servet... Sizi sevdi, sahiplendi. Başının üstünde taşıdı. Şimdi bu millete kendi adını çok mu görüyorsunuz? Türk edebiyatı var, çünkü Nazım Hikmet var, Sezai Karakoç var. Kürt edebiyatı var çünkü Ahmed-i Hani var, Mehmed Uzun var. Türk müziği var, çünkü Itri var, çünkü ben varım. Elbette Türk sineması var, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit.. Türk'ün adından rahatsız olana soruyorum: Bu milletin alkışını alıp adını reddetmek nasıl bir nankörlük? Film bitti, Türk sineması size rağmen devam ediyor."