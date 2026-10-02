AK Partili Zengin, Uşak'ta yeni yasama yılını ve 13. yargı paketini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Problemleri çözmeye, insanlarımızı dinlemeye ve Türkiye'nin geleceğinde AK Parti olarak söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Zengin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Uşak İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin en önemli özelliğinin kendi içerisinde kendini yenilemesi olduğunu dile getiren Zengin, "Eğer bir başarı hikayesi varsa bu başarı hikayesinin en önemli parçası, kendini yenileyen, kendi iç muhasabesini yapan ve kendini güncelleyen bir parti olmasıdır. Bu değerlendirmelerde her bir işittiğimizden, hem geldiğimiz şehir için hem teşkilatımız için hem yeni modellemeler için hem de Türkiye'nin genel siyasi yönetim modeline dair 'ne yapabiliriz' sorusuna cevap arayarak dönüyoruz, ayrılıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başladığını anımsatan Zengin, bu dönemin önemli olacağını belirtti.

Zengin, şöyle devam etti:

"Belki de bir yılı aşan bir zaman sonunda bir seçim, genel seçim inşallah olacak. Böyle bakıldığında Meclis açısından en önemli senelerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan yeni bir anayasa yapmak istiyoruz. Bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' ile alakalı önemli bir süreçte önemli bir kanun yaparak Meclisi kapattık. Bunun muhtemelen devamı gelecek. Önemli kanunlar bizi bekliyor. Hem yargı ile ilgili paketlerimiz var. 13. yargı paketine çalışıyoruz. Diğer taraftan çözmeyi planladığımız üzerine çalıştığımız farklı konular var. Hazırlıklarımız var. Tüm bunlarla birlikte yoğun bir siyasi süreç bekleyecek. Tabii ki genel kurulun kendine has gündemleri var. Türkiye'de hangi gündem varsa vatandaşımızın hangi gündemi varsa bunların tamamı Meclisin de gündemi. Problemleri çözmeye, insanlarımızı dinlemeye ve Türkiye'nin geleceğinde AK Parti olarak söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz."

Basın toplantısında AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da yer aldı.