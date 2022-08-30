AK Partililer yeni devlet hastanesini gezdi

AK Partililer, Kısa süre içerisinde açılacak olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve il teşkilat Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile Hastane Başhakemi Uzman Dr. Fazıl Arısoy'dan bilgi aldılar.
Ağız ve Diş Merkezi faaliyetine geçerken, kısa süre içerisinde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin açılışının yapılacağı bildirildi. - KİLİS
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