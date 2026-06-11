Akar: Şehit aileleri ve gaziler için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Akar: Şehit aileleri ve gaziler için çalışmalar sürüyor

11.06.2026 16:09
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için komisyonda çalışma yürütüldüğünü, önümüzdeki günlerde detayların paylaşılacağını açıkladı. Ayrıca uzman erbaş kanunu teklifinin kabul edildiğini duyurdu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Uzun bir zamandan beri şehit aileleri ve gazilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek, onların hayatını daha da rahatlatacak şekilde komisyonumuzda bir çalışma var. Önümüzdeki günlerde onları da sizlerle beraber konuşacağız, tartışacağız." dedi.

Akar, TSK ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kabul edilen teklifte yer alan düzenlemeleri hatırlatan Akar, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında değişen durumlar nedeniyle ihtiyaçları karşılamak, sorunları gidermek amacıyla düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Düzenlemede yer alan bazı maddelere değinen Akar, şehit çocukları ve kardeşlerinin askerlik hizmetinden muaf tutulan çocukların uzman çavuş olmak istediklerinde askerlik yapmadıkları için sorun yaşadıklarını hatırlattı.

Akar, "Onlara saygıdan dolayı bir hak, muafiyet vermiştik. Fakat uzman olabilmek için de askerliği yapma şartı var. Olmadığı için de bu sefer orada bir sıkıntı doğuyor. Bunu gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sözleşmeli erlerin kamuda istihdamına ilişkin sorunların da teklifle giderilmek istendiğini belirten Akar, kamuda istihdam edilmek isteyen sözleşmeli erler için sistemin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlere personelinin rahat bir şekilde görevlerini yapmasına, günlük hayatını idame ettirmesine olabildiğince destek sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Akar, "Uzun bir zamandan beri şehit aileleri ve gazilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek, onların hayatını daha da rahatlatacak şekilde komisyonumuzda bir çalışma var. O da epey gelişti. Önümüzdeki günlerde onları da sizlerle beraber konuşacağız, tartışacağız. İnşallah onu da Meclis'te geçirdiğimiz takdirde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz çok daha rahat bir hayat sürmeye başlayacaklar." açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akar, Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesine düzenlenen saldırının detaylı bir şekilde ilgili makamlar tarafından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bir basın mensubunun, "ABD seyahatiniz var. Dün Parlamento'da okunduğunda CHP Grup Başkanvekili 'Maça mı gidiyorsunuz?' dedi. Herhalde yakın bir tarihte değil bu ABD gezisi?" sorusu üzerine Akar, "Büyük harflerle 'hayır', maça gitmiyoruz." yanıtını verdi.

"Aylardan beri" yapılan bir çalışma olduğunu belirten Akar, "Orada Senato, Kongre var. Dolayısıyla oradaki muhataplarımızla görüşmelerimiz söz konusu. Bu parlamenter diplomasi çerçevesinde birçok ülkeye bu tür ziyaretleri yaptık, yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik ücretlerinin "çok yükseldiğine" ilişkin değerlendirmeler de hatırlatılan Akar, bedelli askerliğin 6 asteğmen maaşına denk gelecek şekilde ayarlandığını anımsattı.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Akar: Şehit aileleri ve gaziler için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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