Aksaray Güzelyurt\'ta Belediye Başkanlığı Seçimi Tamamlandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00'de son bulurken, sandıklar tek tek açılarak oy sayımına başlanıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kısıtlı seçmen oy kullanımı itirazı gerekçesiyle seçimi iptal edilen Güzelyurt ilçesinde saat 17.00'de oy verme işlemi tamamlanarak sayıma geçildi. İlçede kurulan 9 sandıkta oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, oy sayımına başlandı. - AKSARAY
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