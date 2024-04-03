Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine Kur\'an-ı Kerim\'i öperek başladı

31 Mart Yerel seçimlerinde üst üste ikinci kez başkanlığı kazanan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine de Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı.
Alaşehir'de ikinci kez Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Öküzcüoğlu, Sevgi Yolu üzerinde bulunan CHP Lokaline geldiğinde sloganlarla karşılandı. Başkan Öküzcüoğlu, seçim süresi boyunca kendisiyle beraber çalışan partililere teşekkür etti. Çoşkulu bir kalabalıkla sloganlar eşliğinde Sevgi Yolu- Cumhuriyet Meydanı üzerinden İlçe Seçim Kuruluna gelen Öküzcoğlu belediye meclisi üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı. Daha sonra Alaşehir Belediyesi önüne gelerek coşkulu kalabalığa teşekkür eden Ahmet Öküzcüoğlu, "Hep birlikte bir tekne yolculuğuna çıktık. Fırtınalı havaları, dalgaları beraber açtık ve ben size demiştim, okyanusta gemiyi batırmadık, dingin sularda gemiyi limana yanaştıracağız, demiştim. Hep beraber bu mutluluğu yakaladık.İşte o gemi bugün, bu limana yanaştı. Hep beraberiz. Benim için sahalarda koşturdunuz, bize güvenen bir çok insan sahada çalıştı. İşte o dip dalgasını, Tusunami haline getirdiniz, bu kaptanı bu limana demirlettiniz Hepinize teşekkür ediyorum. Bana oy versin vermesin, herkesi kucaklarım, bu belediye herkesin belediyesi olacak. Bu belediyemiz güçlü olacak, yine hikayeler yazacağız. Haddini bilen, hakkını bilen başkan olacağım." dedi.
Bayrak ve Kur'an-ı Kerim verildi
Alaşehir CHP İlçe Başkan vekili Mehmet Kayacık Başkan Öküzcüoğlu'na Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu şanlı Türk bayrağını öperek teslim alıyorum, bu bayrağın bu göklerde dalgalanması için kanımın son damlasına kadar, son nefesime kadar savaşacağım. Bu kutsal kitabın bize ön gördüğü şekilde dinimizin tüm değerlerine sahip çıkacağım, haddini bilen hakkını bilen bir başkan olacağım." diye konuştu.
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