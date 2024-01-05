 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tarım İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, tarım arazileri ve bağlarda çalışan işçileri ziyaret ederek, onlara tatlı ikram etti ve belediye çalışmalarını anlattı. İşçiler de Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ederek, desteklerini dile getirdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tarım İşçilerini Ziyaret Etti
05.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:57
Abone Ol

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, tarım arazileri ve bağlarda çalışan işçileri çalışma alanlarında ziyaret etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında çalışan bağ budama ve ip bağlama işçilerini arazide ziyaret etmeye devam ediyor. Tüm işçilere tulumda tatlısı ikramı yapan ve sohbet eden Başkan Öküzcüoğlu bir taraftan da belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatıyor. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Beş yıl önce ne söylemişsek, bu gün yine aynısını söylüyorum, ben bu toprağın oğluyum, Alaşehirliyim. Her gün yüz yüze karşılaşabiliriz. Ben kendime zarar veririm, Alaşehir'e asla zarar vermem. Alaşehir belediyesine zarar verecek hiçbir işin altına imza atmadım, atmam. Beş yıl önce verdiğimiz vaatlerin yüzde 65'ini yerine getirdik. Yüzde 35'i kaldı. Beş yıl daha hakkımın olduğunu düşünüyorum. Sizler de destek verirseniz bir dönem daha sizinle çalışmak istiyoruz." dedi.

Bağlarda çalışan işçiler de ziyareti nedeniyle Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanla öz çekimde yapan işçiler belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ve desteklerinin Başkan Öküzcüoğlu'na olduğunu söyledi.

Üzüm bağlarında çalışan bağ budama ve ip bağlama işçilerini ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu, budama işçilerine bere ve çakmak, ip bağlayan kadın işçilere de poşu hediye ederken ikram ettiği tulumba tatlısı ile işçilerin ağızlarını tatlandırdı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibinin işçileri çalışma alanlarında ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Tarım, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tarım İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53
Dolar/TL Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tarım İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement