Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, tarım arazileri ve bağlarda çalışan işçileri çalışma alanlarında ziyaret etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında çalışan bağ budama ve ip bağlama işçilerini arazide ziyaret etmeye devam ediyor. Tüm işçilere tulumda tatlısı ikramı yapan ve sohbet eden Başkan Öküzcüoğlu bir taraftan da belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatıyor. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Beş yıl önce ne söylemişsek, bu gün yine aynısını söylüyorum, ben bu toprağın oğluyum, Alaşehirliyim. Her gün yüz yüze karşılaşabiliriz. Ben kendime zarar veririm, Alaşehir'e asla zarar vermem. Alaşehir belediyesine zarar verecek hiçbir işin altına imza atmadım, atmam. Beş yıl önce verdiğimiz vaatlerin yüzde 65'ini yerine getirdik. Yüzde 35'i kaldı. Beş yıl daha hakkımın olduğunu düşünüyorum. Sizler de destek verirseniz bir dönem daha sizinle çalışmak istiyoruz." dedi.

Bağlarda çalışan işçiler de ziyareti nedeniyle Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanla öz çekimde yapan işçiler belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ve desteklerinin Başkan Öküzcüoğlu'na olduğunu söyledi.

Üzüm bağlarında çalışan bağ budama ve ip bağlama işçilerini ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu, budama işçilerine bere ve çakmak, ip bağlayan kadın işçilere de poşu hediye ederken ikram ettiği tulumba tatlısı ile işçilerin ağızlarını tatlandırdı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibinin işçileri çalışma alanlarında ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - MANİSA