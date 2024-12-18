Alaşehir'de İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatına Başlandı - Son Dakika
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Politika

Alaşehir'de İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatına Başlandı

Alaşehir\'de İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatına Başlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesindeki Horzumsazdere ve Kurudere mahallelerine yeterli içme suyu ulaştırmak için 6 bin 700 metrelik terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri, su sıkıntısının son bulacağı için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

18.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Horzumsazdere ve Kurudere mahallelerine yeterli içme suyu ulaştırmak için 6 bin 700 metrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başladı. Çalışma tamamlandığında mahallelerin taşıma su çilesi son bulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelere yeterli su temin etmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Horzumsazdere ve Kurudere Mahalleleri için 6 bin 700 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı. MASKİ, iki mahalleye Örnekköy grup sondajından temin ettiği suyu ulaştırarak, mahalle sakinlerinin taşıma suyu çilesine son verecek.

"Tankerle, taşıma suyla idare oluyor"

Horzumsazdere Mahalle Muhtarı Hasan Korkmaz, mahalleleri için başlatılan çalışma için şunları söyledi: "8 aydır köyümüzün içme suyu yok. Tankerle, taşıma suyla idare oluyor. Köylünün durumu çok perişan. Manisa Büyükşehir'e, MASKİ'ye bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Onlar da olmasaydı, halimiz yamandı. Ferdi Başkandan Allah bin kere razı olsun. Şimdiye kadar eskilerden bu hizmeti göremedik."

"Köyümüze sulama suyunu getirdi, içme suyunu getirdi"

Horzumsazdere Mahallesinin önceki dönem muhtarı Dursun Çelik, çalışmadan çok memnun olduğunu ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Çelik, "Allah'a şükür şu anda Başkanımız işimize devam ediyor. Büyükşehir'den ve Alaşehir Belediyesinden memnunuz. Köyümüze sulama suyunu getirdi, içme suyunu getirdi. Allah bin kere razı olsun. Başkanımızdan memnunum. Köyümüzde su sıkıntısı çoktu. Şu anda kurtulacağız. Başkandan çok memnunuz. Çok çok, hem de nasıl memnunuz. Onunla biz, Zeybek oynayacağız" dedi.

"MASKİ'ye, ilk defa sesimizi duyurduk"

Mahalle sakinlerinden Özkan Korkmaz da çalışmalarla ilgili Başkan Zeyrek'e teşekkür etti. Korkmaz, "Allah razı olsun Ferdi Başkandan. MASKİ'ye, ilk defa sesimizi duyurduk. Bu, su olayı gerçekten çok iyi oldu. Başkanımız su ücretlerini düşürdü. Kaynak suyumuz vardı, onun için de çok yardımcı oldular ama kuraklıktan dolayı kesinti yaşadık. Büyükşehir'den memnunuz" ifadelerini kullandı.

Hattın büyük bölümü tamamlandı

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur, terfi hattı döşeme çalışmasını yarıladıklarını ifade ederek, çalışma hakkında bilgi verdi. Cantimur, "Alaşehir ilçesi Horzumsazdere Mahallesindeyiz. Örnekköy grup sondajından Horzumsazdere Mahallesine yaklaşık 7 kilometre hat döşüyoruz. Hattın büyük bölümünü tamamladık. Ferdi Başkanımızın başlattığı altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alaşehir'de İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatına Başlandı - Son Dakika

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