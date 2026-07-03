Eskişehir İl Halk Kütüphanesi: Kültürel Hafıza ve Yaşam Merkezi - Son Dakika
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Eskişehir İl Halk Kütüphanesi: Kültürel Hafıza ve Yaşam Merkezi

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi: Kültürel Hafıza ve Yaşam Merkezi
03.07.2026 13:19
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 2021'de açılan İl Halk Kütüphanesi'nin 9 bin metrekarelik modern alanıyla çağa uygun bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, 168 bini aşkın kitap arşiviyle bilgi ve kitap sevgisini buluşturduklarını söyledi.

İl Halk Kütüphanesi'nin şehrin kültürel hafızası olduğunu belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Yaklaşık 9 bin metrekarelik modern, teknolojik ve ferah hizmet alanıyla kütüphanemiz, çağın ihtiyaçlarına uygun bir yaşam merkezi olarak faaliyet göstermektedir" dedi.

Eskişehir'de 1 Eylül 2021 tarihinde açılan İl Halk Kütüphanesi, vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, özellikle öğrencilerin en uğrak noktalarından birisi haline gelen kütüphane ile ilgili bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Eskişehir'imizin değerlerini anlatmaya devam ediyoruz. Dijital mecralarda büyük ilgi gören '2026 Eskişehir'i Anlatır' serimizin yeni durağı, gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin vazgeçilmez buluşma noktası olan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi oldu. 1 Eylül 2021 tarihinde hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu değerli proje, şehrimizin kültürel altyapısının en güçlü taşıyıcılarından biridir. Yaklaşık 9 bin metrekarelik modern, teknolojik ve ferah hizmet alanıyla kütüphanemiz, çağın ihtiyaçlarına uygun bir yaşam merkezi olarak faaliyet göstermektedir. İçerisinde barındırdığı 168 bini aşkın kitap ve materyal arşiviyle, Eskişehir halkını bilgiyle ve kitap sevgisiyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Başkan Albayrak, açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerleriyle bezenmiş bir neslin inşası için gayret gösteriyoruz. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi gibi vizyon projeler, gençlerimizin geleceğine yaptığımız yatırımlardan yalnızca biridir. '2026 Eskişehir'i Anlatır' serimiz aracılığıyla, şehrimize değer katan icraatlarımızı ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya, Eskişehir'imizin değerlerini en güçlü şekilde anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eskişehir İl Halk Kütüphanesi: Kültürel Hafıza ve Yaşam Merkezi - Son Dakika

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