Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59'u AK Parti 58'i CHP'li üyelerle ilgili - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59'u AK Parti 58'i CHP'li üyelerle ilgili

Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59\'u AK Parti 58\'i CHP\'li üyelerle ilgili

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyelere açılan soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada '' 1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir'' ifadelerini kullandı.

21.11.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"176 SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ"

Yerlikaya, belediyeler hakkındaki soruşturma sayılarıyla ilgili, "1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" bilgisini verdi.

"Şehir eminleri teröre yandaş olamaz" sözünün kendisine ait olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"1408 belediyemiz var. Hepsi mahalli müşterek ihtiyaçları görmek için halkın oyuyla geldiler. Onlar da biz de Ceza Kanunu'ndan kurtulamayız. Oraya ayağını bastın mı, dokunulmazlık süresi var, tamam bu ayrı ki burada bile dava açar bekletir. Ama konusu terörse ayrı kulvara giriyor. Şu anda savcının soruşturması ve kovuşturması olmayan bir sürü DEM'li belediye var. Biz hukuk devletiyiz. Burada Anayasa'nın 127. maddesini, Belediye Kanunu'nun 45, 46. maddesini okuyun."

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Politika, Belediye, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59'u AK Parti 58'i CHP'li üyelerle ilgili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yılmaz:
    adam gibi adam yerlikaya 14 4 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Kaç tane akpli belediye ye kayyum arayıp görevden aldınız sıfır 200 korumayla gezen bakan 9 6 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Sende iyi başladın ama bakalım filmin sonu nasıl bitecek 11 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    kayyumu cehepeli belediyelere atıyorsunuz ama sanki akepeli belediyeler sütten çıkma ak kaşık 8 2 Yanıtla
  • McA !:
    Bana da Kayyum atayın artık yönetemiyorum finansımı, bittim-bittik. Sözün bittiği yerdeyiz. 6 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    hepsi yargılansın belediyeler partilerin hizmetkarı olmuş 4 0 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    yapıştıırrr!!! 2 1 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    helal olsun yapıştırır!!! 1 1 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Kayyum atanan yok mu? 1 0 Yanıtla
  • Serhat Bağcı:
    Kayyuma ortadan kaldırmanın tek yolu. Madem belediye başkanı hakkında terörist oluşturması var ise. Kendisi görev lemeden önce. E-Devletten kontrol yapsın dava dosyalarını. Ondan sonra kendi görevinden istifa etsin. Ondan sonra belediye meclisi yeni başkan seçmek zorunda kalsın. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:53:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturmaya izin verdik, 59'u AK Parti 58'i CHP'li üyelerle ilgili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.