Aliağa Belediye Başkanı Acar, Sayıştay raporundaki 52 bulguya yanıt verdi

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2025 yılı Sayıştay raporu ve muhalefetin yönelttiği sorulara yanıt veren Belediye Başkanı Serkan Acar, "Ucu açık bırakacağımız tek bir konu yok" dedi.

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın dilek ve temenniler bölümünde 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu üzerine tartışmalar yaşandı. Muhalefet üyeleri, raporda yer alan bulgular üzerinden belediye yönetimine çeşitli sorular yöneltirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da eleştirilere yanıt verdi. Toplantıda, taşınmaz kayıtlarından belediyenin borçlarına, kredi kullanımlarından muhasebe işlemlerine kadar birçok başlık gündeme geldi. CHP Grubu adına söz alan Savaş Dağdeviren, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan 52 bulguya ve mali tablolar hakkında verilen olumsuz denetim görüşüne dikkat çekerek belediye yönetimine soru yöneltti. Dağdeviren; belediyeye ait bin 99 taşınmazın tapu kayıtlarında bulunmadığı yönündeki tespit, vergi ve SGK borçları, gecikme zamları, meclis kararı olmadan kullanıldığı belirtilen krediler ve geçmiş yıl giderlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konularda açıklama istedi.

Yeni Parti Grubu adına söz alan Murat Arcak ise Sayıştay raporunun belediyenin mali ve idari yönetimine ilişkin önemli sorunları ortaya koyduğunu savundu.

"Bazı bulgular yeterince somut bilgiler içermiyor"

Eleştirilere yanıt veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Sayıştay'ın devletin önemli ve saygın kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak raporda yer alan bazı tespitlere katılmadıklarını söyledi. Başkan Acar, belediyenin düzeltmesi gereken hususlar bulunabileceğini ancak bazı bulguların yeterince somut bilgiler içermediğini ifade etti.

Belediyeye ait bin 99 taşınmazın tapu kayıtlarında bulunmadığı yönündeki tespiti değerlendiren Başkan Serkan Acar, raporda söz konusu taşınmazların hangileri olduğunun açıkça belirtilmediğini dile getirdi. Taşınmazların tek tek tanımlanması halinde gerekli incelemelerin yapılabileceğini belirten Acar, bu konudaki tespitin mevcut haliyle açıklığa kavuşturulamadığını ifade etti.

Vergi ve SGK borçlarının eksik gösterildiği yönündeki eleştirilere cevap veren Başkan Acar, söz konusu borçların belediyenin faaliyet raporlarında yer aldığını belirterek tartışmanın, borçların muhasebe kayıtlarında hangi hesaplarda gösterilmesi gerektiği konusundaki farklı değerlendirmelerden kaynaklandığını söyledi. Başkan Serkan Acar, muhasebe uygulamasına ilişkin denetçiye yönelttiği soruya 'Bilmiyorum' yanıtını aldığını meclis üyelerine aktardı.

"2025'te kredi kullanmadık"

Başkan Acar, belediyenin 2025 yılında herhangi bir kredi kullanmadığını, geçmiş yıllarda kullanılan kredilerin son taksitlerinin ise 2025 yılı içerisinde ödendiğini belirtti. Acar, geçmiş yıllara ait kredi ödemelerinin yeni kredi kullanımı olarak değerlendirilmesine itiraz etti.

Başkan Acar, önceki denetim komisyonunda görev alan Murat Arcak'a komisyon raporunda vergi ve SGK borçlarına ilişkin hangi rakamları yazdıklarını sordu. Arcak ve CHP sözcüsü İbrahim Doğangül'den bu rakamları hatırlamadıkları yanıtı geldi. Bunun üzerine Başkan Acar, önceki denetim komisyonunda yer alan rakamlarla Sayıştay denetçisinin raporundaki rakamların aynı olmadığını hatırlatarak meclis üyelerinin kendi raporlarındaki verileri de hatırlamadığına dikkat çekti

Diyaloğun ardından yeniden söz alan Doğangül, "Bu akşam maç var. Kısaca ve daha fazla gerilmeden ben bir iki şeyi söyleyeyim" dedi. Başkan Acar'ın gerilmediğini belirtmesi üzerine Doğangül, kendilerinin de gerilmediğini ve gerilecek bir durum olmadığını ifade etti.

"Ucu açık bırakacağımız tek bir konu yok"

Sayıştay denetim sürecinin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Acar, rapordaki bulguların denetçi tarafından hazırlanan tespitler olduğunu, belediyenin yasal süre içerisinde savunmalarını hazırlayarak ilgili kuruma ileteceğini söyledi. Değerlendirme ve kararın Sayıştay'ın ilgili kurulları tarafından verileceğini belirten Başkan Acar, "Ucu açık bırakacağımız tek bir konu yok, içiniz rahat olsun" dedi. Başkan Serkan Acar, raporda yer alan tüm konuların ele alınacağını ve gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti.