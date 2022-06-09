Almanya Başbakanı Scholz: "NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli" - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz: "NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli"

09.06.2022 16:56
Almanya Başbakanı Scholz: "NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile video konferans yöntemiyle görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile video konferans yöntemiyle görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalanmasının ardından bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geleceği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesini video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan Scholz ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 29-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kullanıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına değinen Scholz, hükümetin NATO'ya katkılarına devam edeceğini belirtirken NATO ittifakının Rusya'nın saldırganlığı karşısında kararlılığını göstermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'ya karşı birlik sinyali

Görüşmede, ittifakın stratejik konseptinin güncellenmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının bir sonucu olarak gerekli çalışmaların yapılması ve "NATO 2030" gündeminin uygulanması gibi konular ele alındı. İttifakın, Rusya karşısında kararlılık ve birlik sinyali göndermesi gerektiği konusunda anlaşmaya varılan görüşmede, NATO'nun temel misyonu olan Avrupa-Atlantik bölgesinin korunması ve 10 yıl içinde bu misyonu güvenilir ve başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam edebilmesi gerektiği konusunda da söz birliğine varıldı. - BERLİN

YORUMLAR
500
Çekya Başbakanı Fiala: 'Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız' Çekya Başbakanı Fiala: 'Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız'
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz: 'NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz: "NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement