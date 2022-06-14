Almanya Cumhurbaşkanı, Steinmeier'den gençler için zorunlu hizmet çağrısı - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı, Steinmeier'den gençler için zorunlu hizmet çağrısı

14.06.2022 00:57
Almanya Cumhurbaşkanı, Steinmeier'den gençler için zorunlu hizmet çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da tüm gençler için zorunlu hizmet getirilmesini istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Almanya'da tüm gençler için zorunlu hizmet getirilmesini istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Alman basınına verdiği röportajda, ülkedeki tüm gençlerin silahlı kuvvetlerde ya da sosyal alanda bir süre zorunlu hizmet yapmasını önerdi. Bunun demokrasiyi ve sosyal uyumu güçlendireceğini söyleyen Steinmeier, zorunlu hizmetin, toplum içerisinde birlik ve beraberliği artıracağını, önyargıları yıkıp, toplum bilincini güçlendireceğini ifade etti. Steinmeier, "Kolay olmayacağını biliyorum, ancak zorunlu sosyal hizmet hakkında bir görüşme yapmamızı istiyorum. Kasten zorunlu süre dedim, çünkü bir yıl olması gerekmiyor. Farklı bir zaman dilimi de seçebiliriz. Genç kadınlar ve erkekler kendilerini belli bir süre topluma hizmet etseler ülkemiz için iyi olmaz mı?" dedi.

Zorunlu hizmetin Almanya Silahlı Kuvvetleri'nde, yaşlı bakım evlerinde, engelli tesislerinde veya evsiz barınaklarında yapılabileceğini belirten Steinmeier, "Özellikle şimdi, farklı yaşam tarzları ve dünya görüşlerine karşı anlayışın azaldığı bir zamanda, zorunlu bir sosyal dönem değerli olabilir. Kendi küçük dünyanızdan çıkın, tamamen farklı insanlarla tanışın, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım edin. Bu, önyargıları yıkar ve toplum duygusunu güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümeti ise Steinmeier'in önerisine sıcak bakmıyor. Yeşiller partisinden Aile Bakanı Lisa Paus zorunlu hizmeti reddederek bunun her gencin bireysel özgürlüğüne müdahale anlamına geleceğini söyledi. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Walter Steinmeier, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Cumhurbaşkanı, Steinmeier'den gençler için zorunlu hizmet çağrısı - Son Dakika

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