Almanya'da AfD'nin Aşırı Sağcı Sınıflandırması Askıya Alındı - Son Dakika
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Politika

Almanya'da AfD'nin Aşırı Sağcı Sınıflandırması Askıya Alındı

Almanya BfV, AfD'yi aşırı sağcı olarak sınıflandırma kararını mahkeme süreci nedeniyle askıya aldı.

08.05.2025 17:21
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Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırma kararını askıya aldı.

Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'ndan (BfV) geri adım geldi. BfV, Almanya'da şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci parti olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırma kararını askıya aldı.

Köln İdare Mahkemesi, AfD'nin ihtiyati tedbir başvurusuna karar verene kadar, teşkilat partiyi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak kamuoyuna tanıtmayacak. Mahkeme sözcüsü, "Sınıflandırmayla bağlantılı önlemler de askıya alınacaktır" açıklamasında bulunurken, detay paylaşmadı.

"Bu, suçlamalara karşı kendimizi aklama yolunda atılmış ilk önemli adımdır"

Parti liderleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel yaptıkları ortak açıklamalarında, BfV'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, suçlamalara karşı kendimizi aklama yolunda atılmış ilk önemli adımdır ve aşırı sağcılık ithamlarına karşı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

BfV konuya ilişkin yorumda bulunmadı.

BfV Cuma günü açıklama yapmıştı

BfV tarafından geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan açıklamada, AfD "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırılmış ve "Değerlendirmemizin merkezinde AfD içinde hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışı yer alıyor. Bu özgür demokratik düzenle uyuşmamaktadır. Bu kavram, Almanya'daki nüfusun tüm kesimlerini değersizleştiriyor ve insan onurunu ihlal ediyor. Örneğin AfD, çoğunluğu Müslüman ülkelerden göç eden Alman vatandaşlarını partinin etnik olarak tanımladığı şekliyle Alman halkının eşit üyeleri olarak görmüyor" ifadeleri kullanılmıştı.

AfD dava açmıştı

AfD tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada ise BfV'nin partiyi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmasına karşı dava açıldığını duyurmuştu. Parti sözcüsü, bu tanıma karşı Batı Almanya'daki Köln İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını söylemişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya'da AfD'nin Aşırı Sağcı Sınıflandırması Askıya Alındı - Son Dakika

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