Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

CDU/CSU ve SPD arasında koalisyon görüşmeleri Berlin'de başladı. Friedrich Merz süre hedefledi.

28.02.2025 14:29
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Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmeleri başladı.

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilen erken genel seçimin ardından koalisyon görüşmeleri başladı. Sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile seçimde üçüncü sırada yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) heyetleri, başkent Berlin'de Alman Federal Meclisi'nde bir araya geldi. Üç partinin önde gelen temsilcileri arasında Hristiyan Birlik Partilerinin Başbakan adayı CDU lideri Friedrich Merz, CSU Başkanı Markus Söder ve SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil bulunuyor. Heyetlerin görüşmelerde çalışma taslağı ve bir takvim oluşturması bekleniyor.

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, büyük zorluklar karşısında zaman kaybetmek istemediğini ve Nisan ayında Paskalya'ya kadar hükümeti kurmak istediğini ifade etmişti. SPD ise hükümete hızlıca katılmanın söz konusu olmadığına ilişkin açıklama yapmıştı.

Federal Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre CDU/CSU seçimde yüzde 28.6, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 20.8, SPD yüzde 16.4, Yeşiller Partisi yüzde 11.6 oy almıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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