Almanya Meclis Başkanı'nın Telefonu Hacklendi

Almanya Meclis Başkanı Julia Klöckner'in cep telefonunda bulunan mesajlaşma uygulaması Signal hesabının hacklendiği ve Başbakan Friedrich Merz ile yapılan yazışmalarına erişilmiş olabileceği öne sürüldü.

Almanya Meclis Başkanı Julia Klöckner'in cep telefonunun hacklendiği iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Klöckner'in cep telefonunda bulunan mesajlaşma uygulaması Signal hesabının hacklendiği öne sürülerek, siber saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının Klöckner'in son derece hassas yazışmalarına erişim sağladığı öne sürüldü.

Meclis Başkanı Klöckner'in aynı zamanda Signal uygulamasını kullanan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yürütme kurulu üyelerinin bulunduğu ortak bir sohbet grubunun da üyesi olduğuna dikkat çekilen haberde, saldırganların Klöckner'in CDU yürütme kurulu ve Başbakan Friedrich Merz ile yazışmalarına da erişmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Alman istihbarat teşkilatının saldırının arkasında Rus hackerların olduğunu değerlendirdiği belirtilen haberde, Başbakan Merz'in cep telefonunun da incelemeye alındığı ancak saldırıya dair herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedildi. - BERLİN