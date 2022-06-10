Almanya Tarım Bakanı Özdemir: "Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor" - Son Dakika
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Almanya Tarım Bakanı Özdemir: "Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor"

10.06.2022 22:34
Almanya Tarım Bakanı Özdemir: "Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor"

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna limanlarına engel olarak, açlığı kasten silah olarak kullanıyor" dedi.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, " Rusya, Ukrayna limanlarına engel olarak, açlığı kasten silah olarak kullanıyor" dedi.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukrayna'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi ile görüştü. Bakanların görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihraç etmenin alternatif yolları tartışıldı. Bakan Özdemir daha sonra yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna limanlarına engel olarak, açlığı kasten silah olarak kullanıyor. Ukrayna limanlarının ve gemilerinin güvenliğinin garanti edildiğine dair güvenilir, etkili askeri garantiler olmadan Putin'in sözüne güvenmek Ukrayna için kötü bir karar olur" dedi. Bakan Özdemir, "Putin'in sözüne hiçbir şekilde güvenmem, ünlü bir yalancı olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor
Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Tarım Bakanı Özdemir: 'Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor' - Son Dakika

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