Almanya Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderiyor - Son Dakika
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Almanya Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderiyor

16.06.2022 13:00
Almanya Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderiyor

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya 3 çok namlulu roketatar göndereceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya 3 çok namlulu roketatar göndereceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lambrecht, Almanya tarafından Ukrayna'ya taahhüt edilen 3 çok namlulu roketatar gönderileceğini ifade etti. Roketatarlarla ilgili eğitimin Haziran sonu başlayabileceğini söyleyen Lambrecht, teslimatın ise Temmuz sonu veya Ağustos başında yapılabileceğini belirtti. Ukraynalı askerlerin kundağı motorlu obüs eğitiminin ise tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Lambrecht, bunlardan yedisinin kısa süre içinde Ukrayna'ya teslim edileceğini aktardı.

Almanya ve Hollanda, 11 Mayıs'ta Rus saldırılarına karşı 7'si Almanya'dan olmak üzere toplam 12 PzH 2000 kundağı motorlu obüslerin Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklamıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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