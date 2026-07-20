Altan Öymen’in Vefatında Anma Töreni

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in vefatının birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Özel'in yanı sıra Altan Öymen'in ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP'li milletvekilleri, partililer, gazeteciler ve sevenlerinin de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende, Öymen'in mezarına karanfil bırakıldı, su döküldü.

Burada konuşan Özgür Özel, Altan Öymen'in yalnızca ailesi için değil, CHP ve basın camiası için de çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Üç büyük ailenin kesişim noktasıdır Altan Öymen. Kendi ailesinin, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ve basın camiasının, Milliyet gazetesi özelinde de Milliyet ailesinin kesişim noktasıdır. Ondan Türkiye'nin siyasi tarihini hem okuduk hem dinledik hem de onun anlatımlarıyla adeta yaşadık." ifadelerini kullandı.

Öymen'in vefatının ardından büyük bir bilgi ve tecrübe kaynağını kaybettiklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızı kaybettiğimiz gün, ne büyük bir birikimden, ne büyük bir akıl hocasından, ne büyük bir zor gün dostundan ve adeta Türkiye'nin siyasi ve parti tarihi açısından nasıl bir birikimden mahrum kaldığımızı, yeri doldurulamayacak birinden mahrum kaldığımızı Aslı Hanım'la paylaşmıştım. Her şey bir yana, her ölüm erken ölüm. Uzunca bir yaşam, içine çok şey sığdırılmış bir yaşam. Ama Altan Öymen olmayınca telefonun ucunda bazı şeyler artık kime sorulacak? Bazı detaylar kimden öğrenilecek? O ismi kim hatırlayacak? O işin esas doğrusunu güvenerek kimden dinleyebiliriz? Gerçekten bu soruların cevabı yok artık."

Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla 20 Temmuz 2024'te Altan Öymen ile birlikte Kıbrıs'ta bulunduğunu anımsatarak, hastalığına rağmen tüm programlara katılan Öymen'in enerjisinden etkilendiğini söyledi.

Altan Öymen'i tanımanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Özel, "Ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun hep bir çıkış yolu bulunacağına, bu zor günlerin aşılacağına, kendi deyimiyle hep güneşin doğacağına ve iyilerin kazanacağına inanırdı. O inancı taşıyoruz." diye konuştu.

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen de babasının kendisine yalnızca bilgi değil, yaşamı boyunca yol gösteren değerleri de öğrettiğini söyledi.

Babasının yokluğunu her gün hissettiğini belirten Öymen, "Babam bana çok şey öğretti. Dünya bakışını, cumhuriyet ve demokrasi sevgisini, insan sevgisini, dürüst, adil olmayı öğretti. Memleket meselelerinde aradığım ilk kişi hep o oldu. Onsuz geçen bu koca yılda memleket meselesi hiç eksik olmadı. Onu her gün, hatta günde birkaç kere arama ihtiyacı hissettim." dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise Altan Öymen'in meslek yaşamı boyunca gazetecilik ilkelerinden ödün vermediğini belirterek, "Gazetecilik, gerçeğin peşinde sabırla yürümeyi gerektiren zor bir meslektir. Altan Öymen bu yolculuğu yaşamı boyunca büyük bir titizlikle sürdürdü. Haberin doğruluğunu her zaman öncelik saydı. Kalemini kişisel çıkarlar değil, kamu yararı için kullandı." ifadelerini kullandı.

Anma töreninin ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, 11 Nisan 2026'da hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.

Burada dua okuyan heyet, Cindoruk'un mezarına karanfil bıraktı ve su döktü.