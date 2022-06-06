Altı muhalefet partisinin seçim komisyon çalışması kamuoyuyla paylaşıldı - Son Dakika
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Altı muhalefet partisinin seçim komisyon çalışması kamuoyuyla paylaşıldı

06.06.2022 15:30

Altı muhalefet partisinin seçim komisyonu çalışmasının ayrıntıları basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Altı muhalefet partisinin seçim komisyonu çalışmasının ayrıntıları basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir araya gelen altı muhalefet partisince oluşturulan seçim güvenliği komisyonunda yer alan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sunat, burada yaptığı konuşmada, komisyonun seçim güvenliğinin temini için gerekli unsurlar ve bu konularda yapılacak iş birliğinin esaslarını belirlediklerini belirtti.

Bu çerçevede, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini kanuni çerçevede YSK'den temin ettiklerini ve incelediklerini aktaran Sunat, Türkiye geneli ve il, ilçe, mahalle bazında seçmen sayısı değişimini kontrol ettiklerini söyledi.

Seçim günü destek olacak hukukçuları da tespit ettiklerini ifade eden Sunat, "Sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin işleneceği teknik altyapı ve sistemlerimiz hazır. Bu konuda da altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Gazetecilerin soruları da yanıtlandı

Açıklamanın ardından komisyon yetkilileri gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, ıslak imzaların seçimin tapusu olduğunu ifade ederek, "Bize düşen her bir parti olarak bu ıslak imzaları kendi bünyemizde biriktirmek. Oluşturulacak altyapıyla da partiler bu bilgileri paylaşacak, eksik imza varsa birbirimize yardımcı olacağız." dedi.

Üstün, seçim güvenliği iş birliğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya "Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini imzalayan altı genel başkan bunda da mutabık kaldı. Altılı masa bozulmayacak. Bu işbirliği devam edecek." yanıtını verdi.

Altı muhalefet partisinin seçim komisyon çalışması kamuoyuyla paylaşıldı
Altı muhalefet partisinin seçim komisyon çalışması kamuoyuyla paylaşıldı
Altı muhalefet partisinin seçim komisyon çalışması kamuoyuyla paylaşıldı
Altı muhalefet partisinin seçim komisyon çalışması kamuoyuyla paylaşıldı

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Kaynak: AA

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