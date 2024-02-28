Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kırsal Mahallelerde Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kırsal Mahallelerde Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kırsal Mahallelerde Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Altıeylül Belediye Başkan adayı Hakan Afşin Arıcan, seçim çalışmalarına kırsal mahallelerde devam ediyor. Arıcan, Köseler, Yakupköy, Karamanköy ve Köylüköyü mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

28.02.2024 10:36  Güncelleme: 10:39
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Balıkesir'de Altıeylül Belediye Başkanlığı için adaylığının açıklanmasıyla vatandaşlarla buluşan Hakan Afşin Arıcan merkez çalışmalarından sonra kırsala indi.

Altıeylül Belediye Başkan adayı Arıcan seçim çalışmalarına kırsal mahallerde devam ediyor. Kırsal mahalle gezilerine başlayan İYİ Partili Başkan adayı Hakan Afşin Arıcan Köseler ve Yakupköy'den sonra Karamanköy ve Köylüköyü mahallelerini ziyaret etti. Arıcan, doğrudan seçmene dokunan, onların dilek, istek ve eleştirilerine samimiyetle cevap veren, projelerini net bir şekilde ifade eden farklı üslubuyla öne çıkıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kırsal Mahallelerde Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kırsal Mahallelerde Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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