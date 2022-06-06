Altınöz Karabük'ün il oluşunun 27'nci yılını kutladı - Son Dakika
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Altınöz Karabük'ün il oluşunun 27'nci yılını kutladı

06.06.2022 10:57
Altınöz Karabük'ün il oluşunun 27'nci yılını kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 6 Haziran 1995 tarihinde il olan Karabük'ün il oluşunun 27'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 6 Haziran 1995 tarihinde il olan Karabük'ün il oluşunun 27'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz mesajında, Karabük'ün, 6 Haziran 1995 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'tan Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili olduğunu belirtti.

Karabük'ün Batı Karadeniz'in nadide bir kenti olduğunu vurgulayan Altınöz, "Karabük Sanayisiyle, UNESCO tarafından koruma altına alınan Dünya Miras Kenti Safranbolu'suyla, Hadrianapolis Antik Kenti ve sarı mermerleriyle ün yapmış Eskipazar'ıyla, dünyanın en güzel ormanlarına ve doğa sporlarının yapıldığı alanlara sahip Yenice'siyle ve doğal güzellikleri ile göz kamaştıran Ovacık ve Eflani'siyle, Batı Karadeniz'in ve ülkemizin nadide bir kentidir" ifadelerine yer verdi.

Altınöz, "Karabük'e eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Her daim el ele, gönül gönüle vererek Karabük'ümüz için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu gelişmelerin ışığında, Karabük'ün il oluşunun yıl dönümünde bizlere düşen görev ise hep birlikte, el ele, tek yürek halinde Karabük'ümüzü daha ileriye taşımanın ve her alanda öncü bir il olmasının mücadelesini vermektir. Bu güzel vesile ile Karabük'ün kurulmasında emekleri geçen başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin devlet adamlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşerilerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, Karabük'ümüzün il oluşunun 27'nci dönümünü kutluyorum" ifadelerin yer verdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, İsmail Altınöz, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Altınöz Karabük'ün il oluşunun 27'nci yılını kutladı - Son Dakika

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