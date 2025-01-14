Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile görüştü

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile telefonla görüştü.

14.01.2025 15:52
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında iş birliği, dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı. Altun, medya ve iletişim alanının bu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, Suriye halkının gerçek görüşlerini, uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlara karşı güçlü bir şekilde hareket etmenin de zaruri olduğunun altını çizen Altun, bu konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Altun, iletişim alanında iş birliğini somutlaştırmak amacıyla teknik bir uzman heyetin Suriye'ye gelebileceğini söyledi.

El-Ömer de Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere ve Türkiye'deki kardeşlerimize en zor zamanımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

El-Ömer, Altun'u Suriye'ye davet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile görüştü - Son Dakika

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