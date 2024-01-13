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Amasya Belediye Başkanı: Amasya temizlik konusunda örnek kentler arasında - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı: Amasya temizlik konusunda örnek kentler arasında

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, şehrin temizlik konusunda örnek kentler arasında yer aldığına inandığını belirtti. Başkan Çelik, temizlik personeliyle bir araya gelerek şehrin temizliği için çalışmaların devam ettiğini ve beğenilen bir kent olmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, yeni kışlık iş kıyafetleri dağıtan Başkan Çelik, personelin rahatının önemli olduğunu vurgulayarak, çalışanların iş güvenliği ve sağlığını ön planda tuttuklarını ifade etti.

Amasya Belediye Başkanı: Amasya temizlik konusunda örnek kentler arasında
13.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:00
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Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Amasya'nın temizlik konusunda örnek kentler arasında yerini aldığına inanıyorum" dedi.

Şehrin temizliği için zor şartlarda görev yapan temizlik personeliyle bir araya gelen Başkan Çelik, "Biz her yönüyle gelenlerin beğenerek gezeceği ve temizlik açısından hayran kalacağı bir kent istiyoruz. Şehirlerin olmazsa olmazları arasında bu durum ilk sırada yerini alacaktır" diye konuştu.

Yeni kışlık iş kıyafetleri dağıttığı personelinin rahatının kendileri açısından büyük önem taşıdığına değinen Çelik, "Temizlik işleri personellerinde yaz, kış her türlü kıyafet değişikliğine giderek çalışan personellerin iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutup yazın sıcaklığında, kışın soğuğunda daha rahat çalışmalarını sağlamak başlıca görevlerimiz arasındadır. Tüm çalışanlara özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA
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