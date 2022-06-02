Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor - Son Dakika
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Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor

02.06.2022 22:15
Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor

Amasya Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 2 hafta önce başlattığı asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor.

Amasya Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 2 hafta önce başlattığı asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor.

Yaklaşık 45 kilometrelik alanı belirledikleri program ile asfaltlayacaklarını belirten Başkan Sarı, "Halkımızın hayatını kolaylaştırıp toz ve çamurdan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.

Ekiplerin gece-gündüz demeden yoğun gayret gösterdiklerine değinen Sarı, "Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilimiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor
Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya Belediyesi, asfalt çalışmalarını tam gaz sürdürüyor - Son Dakika


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