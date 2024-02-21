Amasya\'da yeni kapalı pazaryeri inşa sürecine başlandı

Politika

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Şeyhcui Mahallesi'nde oluşturulacak pazaryerinin inşa sürecine başladıklarını açıkladı.

İş makinelerinin başlattığı kazı çalışmalarını takip eden Başkan Çelik, "Şehrimizin nüfusu yoğun olan Şeyhcui mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için gereken kapalı bir pazar yeri, uzun yıllardır süregelen bir ihtiyacımızdı. Bu kapsamda uzun süredir yoğun mesai harcadığımız arsası, imarı, projelendirmesi, ihale süreçlerini tamamladığımız yeni kapalı pazaryerinin inşa sürecine hayırlısıyla başladık" diye konuştu.

Şehrin gelişimi için gerekli proje ve çalışmaları hayata geçirmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Çelik, "Pazaryerini en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın ve pazarcı esnafımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Yeni pazar yerimiz Amasya'mıza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA