Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Uşak\'ta seçim ne zaman yapılırsa hazırız dedi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "2027 ya da 2028, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın hazırız. Anahtar Parti hazır. Sandıklardan seçim akşamı büyük bir coşkuyla çıkacağız." dedi.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması" programında konuşan Ağıralioğlu, Uşak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Partisinin kuruluşunun ikinci yılına yaklaştığını aktaran Ağıralioğlu, "Mayasını Anadolu'nun her karışında, milletin kalbinde yoğurduğumuz, binlerce yıl tarih sahnesinde olmuş bu milletin zor bir zamanına kavuştuk diyen bir hareket bugün salonlarda memleket nöbetini almaya hazırlanıyor. Türk milletine hizmet nöbetini almaya hazırlanan bir hareket. Memleketi ayağa kaldırmaya, memleketi sarıp sarmalamaya, memleketi yeniden güçlü, zengin, müreffeh yarınlara taşımaya söz veren bir hareket. Meydanlarda memleket nöbetini almaya hazırlanıyor."

Dünyadaki tüm mazlumların yanında olmak için yola çıktıklarını söyleyen Ağıralioğlu, "Değerlerimize bağlıyız. Değerlerimizi koruma hassasiyetiyle varız. Türk milletini ayağa kaldıracağız. 2027 ya da 2028, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın hazırız. Anahtar Parti hazır. Sandıklardan seçim akşamı büyük bir coşkuyla çıkacağız. İlk seçimde Meclis'te güçlü temsil, ondan sonra memleketin bütün hizmet mevkilerini alacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından gazetecilerle bir araya gelen Ağıralioğlu, soruları yanıtladı.