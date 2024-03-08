Antalya Büyükşehir Belediyesi Altıntaş Mahallesi'nde 150 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altıntaş Mahallesi'nde 150 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı Gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altıntaş Mahallesi\'nde 150 Milyon TL\'lik Kanalizasyon Yatırımı Gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışa paralel olarak 150 milyon TL'lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştiriyor. Altıntaş Mahallesi'nin atık suları 30 kilometrelik kanalizasyon çalışması ile Lara Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak.

08.03.2024 12:25  Güncelleme: 12:31
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 150 milyon TL'lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefiyle 19 ilçede altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışına paralel olarak altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma ile Altıntaş Mahallesi'nin atık suları 30 kilometrelik kanalizasyon çalışması ile Lara Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak.

"Altıntaş'ın altyapı sorunu çözülüyor"

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol, Altıntaş Mahallesi'nde başlattıkları altyapı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Altıntaş Mahallesi'nde oluşan atık suların Lara Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması için yaklaşık 30 km'lik bir kanalizasyon kolektör ve şebeke hattı imalatına başladık. Bu çalışmaya 150 milyon TL'lik bir harcama gerçekleştireceğiz. Projeyle mahallede meydana gelebilecek olan atık su sorununun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Mahalle sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltmek ve çevre sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen bu altyapı iyileştirme çalışmaları bölge için büyük bir öneme sahip." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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