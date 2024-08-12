Antalya\'da Kentsel Dönüşümle Yapı Yüksekliği 7 Kata Çıkacak

Politika

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kentsel dönüşüm kapsamında Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Barış ve Esentepe mahalle sakinlerinin 7 kat yapı yüksekliğine çıkabileceğini söyledi. Kocagöz, "7 kat hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kepez ilçesinde daha önce Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Barış ve Esentepe mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarına göre imar uygulaması yapılmıştı. Bu uygulama, kentsel dönüşüme uygun şekilde hazırlanmış revizyon imar planına dayanıyordu. Mahalle sakinleri, bu planlarla ilgili taleplerini aktarmak için Başkan Kocagöz ile görüşmek istedi. Kocagöz, "Vatandaşlarımızı belediyeye yormayalım. Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımızın istek ve arzularını beraber tartışalım" diyerek, Esentepe Mahallesi'ne gitti.

Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz'ın ev sahipliğinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kocagöz, parselasyon planına ve bölgeye ilişkin soruları ve talepleri dinledi. Vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Kocagöz, "Belediyecilik, insan hayatını kolaylaştırmak için var, biz sizler için varız. Bugüne kadar kangren olmuş bir sorunla karşı karşıyayız. Sizleri çok iyi anlıyorum. Burada mağdur birçok komşumuz var. Vatandaşımız için, halkımız için ne iyiyse onu yapalım" dedi.

" Kepez Belediyesi'nin 1 milyar 226 milyon borcu var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ firmasını örnek göstererek, sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Bizde burada KEPTAŞ diye bir firma düşünüyoruz. Ama bunun için faizler, banka, ekonomi, finans her şey çok önemli. Şunu çok iyi bilmelisiniz. Sizin müteahhidinize biz karışamayız. Hür iradenizle istediğiniz müteahhitle anlaşabilirsiniz. Ama burada bir kardeşiniz var. Bize geleceksiniz, biz o müteahhidin size yanlış yapmasını önleyecek her türlü tedbiri aldıracağız. Belediye olarak keşke biz yaptırabilsek ama üzülerek söylüyorum ki; maalesef kasamız çok kötü. Kepez Belediyesi'nin 1 milyar 226 milyon TL borcu var. Belediyenin 80 milyon geliri var, sadece personel gideri 148 milyon TL. Maalesef öyle, ama biz bunu düzelteceğiz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Biz bunu hep beraber başaracağız" diye konuştu.

"Kepez'de yatağa kimse aç girmeyecek"

Mahalle sakinlerinden bir ricada bulunan Başkan Kocagöz, "Sizden ricam şu, Biz seçim kampanyası boyunca hep bir şey söyledik. Bizim olduğumuz yerde kimse yatağa aç girmeyecek. Bu vebal sadece benim değil, bundan sonra sizin de çevrenizde, eşinizde, dostunuzda nerede bir gariban varsa beni bulun. Hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Kepez Belediyesi'nin bütçesi de, yüreği de, insanı da buna yeter " dedi.

Belediye encümeninden geçti

Başkan Kocagöz, konuşmasını mahalle sakinlerinin 7 kat talebini gerçekleştireceklerini söyleyerek bitirdi. Kocagöz,"7 kat hayırlı uğurlu olsun. Yarın parselasyon planımızı da Kepez Belediyesi encümeninden geçireceğiz. Büyükşehir encümenine bizzat ben katılacağım. Büyükşehir encümeninden haftaya geçecek. Hayırlı olsun" diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahalle sakinlerine akşam konuyu duyurdu, ertesi gün parselasyon planı Kepez Belediye Encümeninden geçti. Parselasyon planının, 1 hafta içinde de Büyükşehir Belediye Encümeninden geçirilmesi planlanıyor. Kepez Belediyesi, mahalledeki 5 kat olan yapı yüksekliklerinin 7 kat olması için imar planı çalışmalarına başladı. - ANTALYA