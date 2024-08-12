Antalya'da Turunç Masa'nın memnuniyet oranı arttı - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Turunç Masa'nın memnuniyet oranı arttı

Antalya\'da Turunç Masa\'nın memnuniyet oranı arttı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, geçen yıl temmuz ayında yüzde 80,95 olan memnuniyet oranını bu yılın aynı itibariyle yüzde 93,60'a taşıdı. Başvuru sayısı ise 15 bin 210 oldu.

12.08.2024 10:15  Güncelleme: 10:20
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, geçen yıl temmuz ayında yüzde 80,95 olan memnuniyet oranını bu yılın aynı itibariyle yüzde 93,60'a taşıdı.

Muratpaşa Belediyesi, halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi olarak Turunç Masa'yı Kasım 2014'te uygulamaya aldı. Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle kuruluşundan bu yana ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan Turunç Masa'ya, temmuzda gelen başvuru sayısı 15 bin 210 oldu.

En yoğun talep Temizlik İşleri Müdürlüğü için

Başvuruların yüzde 82,88'i çağrı merkezi üzerinden alınırken, yüzde 12,33'ü web, mail ve sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Temmuz ayında 2 bin 881 başvuru ile en yoğun talep Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından işleme alındı. Ardından 950 başvuru ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işyerinden ambalaj atıklarının toplanması konulu talepler değerlendirildi.

En çok talep Güzeloba'dan

Tüm başvuruların değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Güzeloba Mahallesi'nden geldi. 1390 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi'ni, 705 başvuru ile Çağlayan Mahallesi takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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