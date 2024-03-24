Antalya'da Ümit Uysal, Kadir Kumbul'un Mitinginde Yeniden Kenetlenme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Ümit Uysal, Kadir Kumbul'un Mitinginde Yeniden Kenetlenme Çağrısı Yaptı

Antalya\'da Ümit Uysal, Kadir Kumbul\'un Mitinginde Yeniden Kenetlenme Çağrısı Yaptı

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul'un mitinginde, 'Yeniden kenetlenmenin, güçlükleri aşmanın tam zamanı' dedi.

24.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:46
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Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul'un mitinginde, "Yeniden kenetlenmenin, güçlükleri aşmanın tam zamanı" dedi.

Belek'te düzenlenen mitingde Başkan Uysal, toplumun yarınlardan endişe duyar hale geldiğini, beyin göçü yaşandığını, ekonomik güçlüklerin yanı sıra siyasetin de insanları kutuplaştırdığını söyledi.

Başka Uysal şöyle konuştu:

"İşte bu ahval ve şerait içinde görevimiz, her türlü ayrımı aşıp bir yumruk gibi bir ve beraber olmak. Hep beraber olmak. Pırıl pırıl çocuklarımızın yanında, pırıl pırıl insanlarımızın yanında etle tırnak gibi beraber olmak. Nasıl 100 sene önce Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olarak birleştik, Kuvayı Milliye'yi teşkil ettik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hep beraber bir devlet kurduk, işte şimdi de yeniden kenetlenmenin, güçlükleri aşmanın tam zamanı."

Kadir Kumbul'a destek

Uysal, Kadir Kumbul'u işaret ederek "İşte onun için böyle pırıl pırıl adamlara görev vermek lazım, güç vermek lazım" dedi.

Kadir Kumbul ise 'Muratpaşa'nın Mimarı' diyerek bahsettiği Başkan Uysal'a kendisine eşlik ettiği için teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Ümit Uysal, Kadir Kumbul'un Mitinginde Yeniden Kenetlenme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Ümit Uysal, Kadir Kumbul'un Mitinginde Yeniden Kenetlenme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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