Antalya Diplomasi Forumu: Türkiye Güvenli Liman

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun, Türkiye'nin "güvenli liman" vurgusunun ne kadar gerçekçi ve haklı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Zorlu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nu AA muhabirine değerlendirdi.

Dünyadaki kırılganlığın, küresel sistemde kuralsızlığın hakim olduğu bir dönemde, somut olarak da bölgeyi yakından ilgilendiren savaş ve kaotik dönemden geçilen bir süreçte forumu gerçekleştirdiklerini belirten Zorlu, "İki açıdan umudumuzu yeşerten sonuçlar var. Birincisi bütün bu kaosa rağmen hala barışı ve uzlaşmayı arayan, bu çabada olan ülkelerin ve yöneticilerin olduğunu görmek güzel. İkincisi bu zor iklime rağmen Türkiye'de bu kadar yüksek seviyede katılımın gerçekleşiyor olması da Türkiye'nin bizim hep altını çizdiğimiz 'güvenli liman' vurgusunun ne kadar gerçekçi ve haklı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Zorlu, yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, artık bunları somut neticelere dönüştürme zamanı olduğunu ifade etti.

Diplomasi eğer sonuç üretemezse başka araçların devreye girdiğini ve gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla da inşallah kalıcı bir ateşkesin gerçekleşmesi bölgemizde her şeyden önemli. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde baştan bu yana tarihsel sayfaların bir yana, bugünün gerçekliğiyle dünyanın, insanlığın ihtiyaç duyduğu çerçevede barışı ve huzuru tesis edecek her türlü diplomatik çabanın arayışının içerisinde olduk. Bugün de inşallah forumda bu görüşmeler neticesinde bunu hızlandıran gelişmelerin olacağını ümit ediyoruz. Türk dünyası da bizim için elbette çok önemli. Türk dış politikasının önemli merkezlerinden birisi Türk dünyasıyla ilişkiler. Bunu iki kısma ayırabiliriz. Birisi Türk devletleriyle olan teşkilat bünyesindeki ilişkilerimiz, diğeri geniş gönül coğrafyası ifadesiyle kullandığımız Türk dili konuşan topluluklarla birlikte iç içe olduğumuz topluluklar ve devletler arası ilişkilerimiz."

Türk Devletleri Teşkilatı, iki önemli zirveye ev sahipliği yapacak

Zorlu, geniş coğrafyaya bakıldığında 300 milyon nüfusun olduğunu belirterek, Türkiye'nin kadim devlet aklının sorumluluk zincirinin forumda kendisini çok açık şekilde gösterdiğini aktardı.

Birliktelik ruhunun, başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere başka hiçbir birliğe, birlikteliğe tehdit taşımadığını anlatan Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bilakis güçlendikçe başta ekonomi, ulaştırma, lojistik ağlar, tedarik zincirleri... Buradaki güç sistemimizi perçinledikçe inanıyoruz ki farklı coğrafyalarda barış ve huzurun tesisinde dünya çok daha önemli ve avantajlı bir hale gelecektir. Türk tarihinin devletler zincirinin en önemli ayırt edici özelliği sömürge bizim kitabımızda yoktur. Bilakis gittiğimiz yerlere huzur, barış, sükunet, refah götürmek için çalışmışızdır. Bugün de bu anlayışla inşallah Türk Devletleri Teşkilatı olarak bu yıl iki önemli zirveye ev sahipliği yapıyoruz. İlki 'Gayri Resmi Zirve' Türkistan'da Kazakistan'ın şehrinde, sonra da resmi zirve Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve önemli kararların alınacağına yürekten inanıyoruz."