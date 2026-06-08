Ara Seçimlerde Cumhur İttifakı Dominasyonu - Son Dakika
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Ara Seçimlerde Cumhur İttifakı Dominasyonu

08.06.2026 16:26
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Cumhur İttifakı, 6 beldeden 5'ini kazanırken, CHP yalnızca Çevrecik'te galip geldi.

Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldeyi açık farkla kazanırken, 1 beldede belediye başkanlığına CHP adayı seçildi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 7 Haziran'da ara seçim yapılan Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesinde AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran ve Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde CHP'nin adayı Nazım Demirkol ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP'nin adayı Hikmet Temizel kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

AK Parti ve CHP'nin 5 seçim çevresindeki oy oranları

Cumhur İttifakı kapsamında 6 beldeden 5'inde AK Parti, 1'inde ise MHP aday gösterdi.

AK Parti, aday gösterdiği 5 beldede geçerli oyların (7781) yüzde 62,69'unu (4878), CHP ise bu 5 seçim çevresinde yüzde 27,60'ını (2148) aldı.

MHP, bu 6 beldeden sadece Kuşçu'da aday gösterdi. AK Parti ve CHP'nin aday göstermediği Kuşçu beldesinde MHP yüzde 57,38'lik (373) oy oranına ulaştı.

AK Parti, Bağtaşı beldesinde geçerli oyların yüzde 94,62'sini kazandı

AK Parti, belediye başkanlığını kazandığı Bağtaşı'nda geçerli oyların yüzde 94,62'sini, Yolüstü'nde yüzde 80,40'ını, Tekke'de yüzde 63,09'unu ve Mustafapaşa'da yüzde 51,62'sini aldı, Kuşçu'da ise MHP adayını destekledi.

Seçim yapılan beldelerden Çevrecik'te belediye başkanlığını kazanan CHP yüzde 51,40, Kuşçu'da ise belediye başkanı çıkaran MHP yüzde 57,38 oy oranına ulaştı.

AK Parti, Çevrecik'te ise geçerli oyların yüzde 47,06'sını (803 oy) aldı.

Ara seçim yapılan 6 beldedeki oy oranları (geçerli oy sayısına göre oranlar) şöyle:

*Tokat Bağtaşı beldesi

Kayıtlı seçmen sayısı: 1206

Kullanılan oy sayısı: 790

Geçerli oy sayısı: 763

Belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin aldığı oy sayısı: 722 (geçerli oyların yüzde 94,62'si)

İkinci CHP'nin aldığı oy sayısı: 19 (geçerli oyların yüzde 2,49'u)

MHP, ittifak dolayısıyla aday çıkarmadı

*Tokat Yolüstü beldesi

Kayıtlı seçmen sayısı: 1600

Kullanılan oy sayısı: 1194

Geçerli oy sayısı: 1133

Belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin aldığı oy sayısı: 911 (geçerli oyların yüzde 80,40'ı)

İkinci Anahtar Parti'nin aldığı oy sayısı: 204 (geçerli oyların yüzde 18'i)

CHP'nin aldığı oy sayısı: 2

MHP, ittifak dolayısıyla aday çıkarmadı

*Tokat Çevrecik beldesi

Kayıtlı seçmen sayısı: 2166

Kullanılan oy sayısı: 1811

Geçerli oy sayısı: 1706

Belediye başkanlığını kazanan CHP'nin aldığı oy sayısı: 877 (geçerli oyların yüzde 51,40'ı)

İkinci AK Parti'nin aldığı oy sayısı: 803 (geçerli oyların yüzde 47,06'sı)

MHP, ittifak dolayısıyla aday çıkarmadı

*Tokat Kuşçu beldesi

Kayıtlı seçmen sayısı: 710

Kullanılan oy sayısı: 672

Geçerli oy sayısı: 650

Belediye başkanlığını kazanan MHP'nin aldığı oy sayısı: 373 (geçerli oyların yüzde 57,38'i)

İkinci BBP'nin aldığı oy sayısı: 266 (geçerli oyların yüzde 40,92'si)

AK Parti, ittifak dolayısıyla aday çıkarmadı, CHP de bu beldede aday göstermedi

*Gümüşhane Tekke beldesi

Kayıtlı seçmen sayısı: 2969

Kullanılan oy sayısı: 2582

Geçerli oy sayısı: 2482

Belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin aldığı oy sayısı: 1566 (geçerli oyların yüzde 63,09'u)

İkinci CHP'nin oy sayısı: 872 (geçerli oyların yüzde 35,13'ü)

MHP, ittifak dolayısıyla aday çıkarmadı

*Nevşehir Mustafapaşa beldesi

Kayıtlı seçmen sayısı: 2061

Kullanılan oy sayısı: 1776

Geçerli oy sayısı: 1697

Belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin oy sayısı: 876 (Geçerli oyların yüzde 51,62'si)

İkinci CHP'nin oy sayısı: 378 (Geçerli oyların yüzde 22,27'si)

MHP, ittifak dolayısıyla aday çıkarmadı

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ara Seçimlerde Cumhur İttifakı Dominasyonu - Son Dakika

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