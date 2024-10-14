Arakçi Umman'da Husiler ve Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Arakçi Umman'da Husiler ve Dışişleri Bakanı ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'da Husileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

14.10.2024 15:17
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turu kapsamında geldiği Umman'da Yemen'deki Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı ve Sözcüsü Muhammed Abdusselam ve Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turu kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Arakçi'nin Yemen'deki Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı ve Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi ile de bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alınırken İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü katliamların durdurulması gerektiği vurgulandı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

"Umman her zaman bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı oldu"

Arakçi görüşmelerinin ardından gazetecilere konuştu. Arakçi, "Umman her zaman bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı oldu. İran ve ABD arasında da mesajların iletilmesi veya müzakereler için zemin oluşturmak adına her zaman olumlu bir rol oynamaya çalıştı. Bu rol daha önce de vardı ve önceki hükümet döneminde de 'Maskat süreci' olarak bilinen bir durum söz konusuydu. Bu süreçte İran ile ABD arasında dolaylı olarak Umman aracılığıyla temaslar yapılıyordu" dedi.

Arakçi, Maskat Süreci'nin bölgedeki özel koşullar nedeniyle durduğunu söyleyerek, "Mevcut krizi atlattıktan sonra bu tür görüşmelere zemin olup olmadığını göreceğiz. Krizi aştıktan sonra yeniden başlayıp başlamayacağımıza veya sürecin nasıl ilerleyeceğine karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'ye mesaj iletilmedi

Umman ziyaretinde ABD'ye bir mesaj gönderilip gönderilmediğine ilişkin sorulan soruya cevap veren Arakçi, "Bu seyahat sırasında ne böyle bir temasımız oldu ne de başka ülkelere mesaj iletildi. Ancak, bölgede ve diğer ülkelerde yaptığım tüm görüşmelerde İran'ın tutumlarını güçlü bir şekilde dile getirdim ve bu tutumların tüm taraflara ulaşmasını istedik" dedi.

"Savaş ve çatışma istemiyoruz"

İran'ın tutumunun ABD, Avrupa ve bölge ülkeleri tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, "İran'ın durumu açık. Savaş ve çatışma istemiyoruz ama bu duruma tam anlamıyla da hazırız. Diplomasinin devreye girmesi ve bu tür olayların önlenmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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