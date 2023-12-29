Arjantin Devlet Başkanı BRICS\'e katılmayı durdurdu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS'e üye ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine mektup göndererek bir önceki hükümet tarafından alınan kararların gözden geçirildiğini belirtti.

Arjantin'in BRICS'e girme planları Devlet Başkanı Javier Milei tarafından durduruldu. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS'e üye ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine mektup göndererek bir önceki hükümetin aldığı kararların gözden geçirildiğini ifade etti. Hükümetinin dış politikasının önceki hükümetten farklı olduğunu vurgulayan Milei mektubunda, Arjantin'in tam üye olmasını "uygun" bulmasa da özellikle ticaret ve yatırım akışını artırmak amacıyla ikili ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Önümüzdeki ay BRICS'e katılmaya hazırlanan Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Arjantin de gruba kabul edilecekti. - BUENOS AIRES