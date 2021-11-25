Artvin'de kadına şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Artvin'de kadına şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yapıldı

ARTVİN - Artvinli kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için önce lokma döküp yürüyüş yaptılar. Yüzlerine maske takan kadınlar, düdük çalarak slogan attılar.

Artvinli Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nü etkinli kapsamında öncelikle erkekler tarafından katledilen kadınlar için Halitpaşa Medyanı'nda bir araya gelerek lokma döktüler. Lokma dökme etkinliğinin ardından basın açıklaması gerçekleştiren kadınlar, öldürülen kadınları temsilen beyaz maskeleri yüzlerine takarak düdükler çalarak, şarkılar söyleyerek yürüdüler.