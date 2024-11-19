Asgari Ücret Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Asgari Ücret Gündemde

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücret ve çalışma hayatı sorunlarını grup başkanvekilleriyle görüşecek.

19.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Gündemimizde çalışma hayatı, ücret, emeklilerle ilgili sıkıntı var. Şimdi ülke gündemine asgari ücret geldi. 10 gün sonra başlayacak onunla ilgili sıkıntı da var. Ana meseleleri grup başkanvekilleri ile görüşeceğiz." dedi.

Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek, taleplerini aktardı.

Atalay, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Arslan ve Çerkezoğlu ile bugün ve yarın Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaret edeceklerini söyledi.

Konfederasyon genel başkanları olarak yaklaşık 4 ay önce bir toplantı yaptıklarını anlatan Atalay, bu toplantıda çalışma hayatının sorunlarını masaya yatırdıklarını dile getirdi. İşçi konfederasyonlarının sorunlarının da problemlerinin de aynı olduğuna işaret eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündemimizde çalışma hayatı, ücret, emeklilerle ilgili sıkıntı var. Şimdi ülke gündemine asgari ücret geldi. 10 gün sonra başlayacak onunla ilgili sıkıntı da var. Ana meseleleri grup başkanvekilleri ile görüşeceğiz. Yaklaşık 4 aydır 3 konfederasyon olarak ülkenin değişik illerinde mitingler, paneller, seminerler yaptık. Talebimiz, bu sıkıntılarımızı ülkeyi yönetenlerin duymasıydı. Bugün de yarın da Mecliste grubu bulanan siyasi partilere bir daha en son şekliyle bu sıkıntıları anlatacağız. Ondan sonra ortaklaşa açıklama yapacağız. Ana problemlerimizden biri vergi. Ocak ayında aldığımızı, aralık ayında almıyoruz. Ocak ayında 15 ile başlıyor hemen nisana gelmeden 20'yi buluyoruz. Temmuza gelmeden 27'yi buluyoruz. 12 ay çalışıyoruz, 2 ay çalıştığımız vergiye gidiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunun değişmesi, düzeltilmesi lazım. İnsanların dayanma gücü kalmadı."

Atalay, imkan olması dahilinde, 3 konfederasyonun da asgari ücret görüşmelerine katılmasını istediklerini belirterek, "Kanunun getirdiği zorunluluktan 2 dönemdir Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 5 üyenin 4'ü asgari ücretli oluyor, bu yıl da öyle olacak. O 4 arkadaşımız oturup bir rakam tespit ediyorlar. O rakamı biz de kamuoyuna sunuyoruz. Görüşmeler başlasın, arkadaşlar rakamı tespit etsinler, o rakamı açıklarız." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin bir geçim ücreti olduğuna işaret eden Atalay, "İnsanların, insanca yaşayabileceği bir ücret olmalı. Asgari ücretliye tek kişi olarak bakılmamalı. Onun bir ailesi var; öyle bakmak gerekiyor. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş; onun için insanca yaşayabilecek bir ücret getirirler. Komisyon kabul ederse, 3 arkadaş beraber ortaklaşa konuşuruz, bu ücret bir haftalık bir ücret bile değil." ifadelerini kullandı.

"Olması gereken rakamı, bütün kamuoyuyla paylaşacağız"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücret tespit komisyonunda yer almamalarına rağmen asgari ücretle ilgili bilimsel önerilerini ve politikalarını kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı. İş yerlerinden alanlara kadar bir mücadele sürecini örgütlediklerini dile getiren Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl da aynı şekilde kasım ayı sonunda son rakamlar, veriler üzerinden DİSK olarak açıklamamızı yapacağız. Türkiye'nin hem bir 'asgari ücretler ülkesi' olmaktan kurtarılması için yapılması gerekenleri hem de asgari ücretle ilgili olması gereken rakamı, genel bir çerçeve ve kriterler anlamında bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücümüzün hızla gerilediği bir süreçte asgari ücreti enflasyonun sebebi olarak gören ve 'ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğim' iddiasında bir zihniyetle milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmesi gereklidir."

"Destek olmaya devam edeceğiz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Asgari Ücret Komisyonunun yapısının değiştirilmesi; daha katılımcı ve kapsayıcı bir Komisyon oluşturulması konusundaki görüşlerinin baştan beri devam ettiğini söyledi.

3 Konfederasyon olarak daha önce asgari ücret konusunda adeta bir manifesto yayınladıklarını belirten Arslan, o manifestoya bağlı olduklarını kaydetti. Arslan, şöyle konuştu:

"Asgari ücrette rakamların tartışılması yerine 'asgari ücreti nasıl yükselteceğiz' şeklinde; Türkiye'nin gerçeklerini dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı görürüz. TÜRK-İŞ'in her dönem yaptığı gibi bu dönem de gerektiği zaman birlikte çalışarak, TÜRK-İŞ'in asgari ücretle ilgili çalışmalarına biz de destek olmaya devam edeceğiz. Rakamdan ziyade biz Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını asgari ücretin gerçekten olması gereken noktaya nasıl taşınacağı konusu daha önemli. Sayın Başkan'ın bu yöndeki açıklamalarını destekliyoruz."

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Asgari Ücret Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.