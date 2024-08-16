Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yeni parklar ve yaşam alanları için çalışacak

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Atakum'a nefes aldıran yeni parklar ve yaşam alanları hizmete sunmak için el birliğiyle çalışacağız" dedi.

Başkan Serhat Türkel, kentin birçok noktasında yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Atakum'un doğal güzelliklerinin yer aldığı yaşam alanları ve parklar vatandaşlarımızın buluşma noktası. Nefes alacağı önemli yerler. Peyzaj, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam alanları sunmayı, yeşilin, doğanın içerisinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz, kentimizin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Atakum'un yeşili, temiz havası ve doğal güzelliklerinin yer aldığı kentimize nefes aldıran yeni parklar, yaşam alanları ve çocuklarımızın rahatça oyun oynadığı merkezler hizmete sunmak için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN