Atakum Belediye Meclisi'nde 'Bildir' Tartışması

Politika

Atakum Belediye Meclisi'nde "bildiri" tartışması

SAMSUN - Atakum Belediye Meclis toplantısında "bildiri" tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından AK Parti ve MHP'li üyeler salonu terk etti.

Atakum Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. oturumu, Belediye Meclis Salonu'nda Atakum Belediye Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 9 madde gündeme alındı. Meclisin başında gündemlere geçilmeden önce söz alan ve TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayan CHP Meclis Başkanvekili Hasan İpek, CHP'li Meclis Üyesi Murat Akar'ın bildiri okuyacağını söyledi. Bunun üzerine söz alan Akar, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili bildiri okumaya başladı.

Cumhur İttifakı toplantıyı terk etti

CHP'li Akar'ın bildiriyi okumaya başlamasının ardından AK Parti ve MHP'li üyeler, meclis başkanına bu bildirinin okunacağı yerin Atakum Belediye Meclisi olmadığını belirterek itirazda bulundular. Bildirinin okunmasına devam edilmesi üzerine bazı Cumhur İttifakı meclis üyeleri masaya vurarak Murat Akar'ın sesinin duyulmasını engellemeye çalıştılar. Akar'ın bildiriyi okumaya devam etmesi üzerine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri toplantıyı gündem maddelerine geçilmeden terk ettiler.

Cumhur İttifakı'nın toplantıyı terk etmesinin ardından meclis oturumu devam etti. Görüşülen maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.