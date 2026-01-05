Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi

Atakum Meclisi\'nde 12 madde komisyonlara gönderildi
05.01.2026 17:16  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’un Atakum Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında 13 gündem maddesinden 12'si oy birliğiyle komisyonlara havale edildi. Belediye personelinin 4 aydır maaş alamadığı belirtildi, mali sıkıntılar hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında gündeme alınan 13 maddeden 12'si, daha kapsamlı değerlendirilmek üzere oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Atakum Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında yer alan "geçici işçi çalıştırılması" teklifi dışındaki 12 madde, meclis üyelerinin ortak kararıyla ilgili komisyonlara sevk edildi.

"4 aylık bir maaş birikmesi yok"

Toplantının sonunda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Erdal Benli, belediye personelinin maaş ödemelerine ilişkin yaşanan sıkıntıları gündeme getirerek, çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadığını ve ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmesini istedi.

Bu soruya cevap veren Meclis Başkanvekili Halil Taşkın, kendilerine ulaşan bilgilere göre 4 aylık bir maaş birikiminin söz konusu olmadığını belirtti. Taşkın, "Bize gelen bilgi 2 aylık maaş ödemesi olduğu yönünde. Başkanımız da 2,5 aylık bir ödeme olduğunu ifade etmişti. Süreci hepiniz biliyorsunuz, netleşmeden kesin konuşmak doğru değil. Belediye her ay yaklaşık 70 milyon TL açık veriyor. Bu tablo, sadece aylık harç gelirleriyle kapatılabilecek bir durum değil. Başkanımız bu süreci çözmek için yoğun şekilde çalışıyor. Vicdanen hepimiz rahatsızız, personelimizin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

"Günde 1,5 milyon TL faiz ödeyen bir belediye"

CHP Grup Başkanvekili Nakif Yılmaz ise belediyenin mali yüküne dikkat çekerek, göreve geldiklerinde geçmişten gelen borç yüküyle karşılaştıklarını söyledi. Yılmaz, "24 yılın yükü sırtımıza binince zorlanmamak mümkün değildi. Günde 1,5 milyon TL faiz ödeyen bir belediyeden hizmet beklemek kolay değil. Hizmet için önce maddi imkanların oluşması gerekiyor. Sabır istedik, çalışanlarımız da sabretti. İnşallah bu aydan sonra mali sorunlar çözülecek ve önümüzdeki süreçte daha net konuşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında ayrıca denetim komisyonunda görev alacak üyeler belirlenirken, meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, ön mali kontrol işlemleri yönergesi, borca karşılık taşınmaz devri ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin maddelerin de komisyonlarda görüşülmesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:46:52. #7.11#
SON DAKİKA: Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.