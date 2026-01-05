Atakum Meclisi\'nde 12 madde komisyonlara gönderildi

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında gündeme alınan 13 maddeden 12'si, daha kapsamlı değerlendirilmek üzere oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Atakum Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında yer alan "geçici işçi çalıştırılması" teklifi dışındaki 12 madde, meclis üyelerinin ortak kararıyla ilgili komisyonlara sevk edildi.

"4 aylık bir maaş birikmesi yok"

Toplantının sonunda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Erdal Benli, belediye personelinin maaş ödemelerine ilişkin yaşanan sıkıntıları gündeme getirerek, çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadığını ve ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmesini istedi.

Bu soruya cevap veren Meclis Başkanvekili Halil Taşkın, kendilerine ulaşan bilgilere göre 4 aylık bir maaş birikiminin söz konusu olmadığını belirtti. Taşkın, "Bize gelen bilgi 2 aylık maaş ödemesi olduğu yönünde. Başkanımız da 2,5 aylık bir ödeme olduğunu ifade etmişti. Süreci hepiniz biliyorsunuz, netleşmeden kesin konuşmak doğru değil. Belediye her ay yaklaşık 70 milyon TL açık veriyor. Bu tablo, sadece aylık harç gelirleriyle kapatılabilecek bir durum değil. Başkanımız bu süreci çözmek için yoğun şekilde çalışıyor. Vicdanen hepimiz rahatsızız, personelimizin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

"Günde 1,5 milyon TL faiz ödeyen bir belediye"

CHP Grup Başkanvekili Nakif Yılmaz ise belediyenin mali yüküne dikkat çekerek, göreve geldiklerinde geçmişten gelen borç yüküyle karşılaştıklarını söyledi. Yılmaz, "24 yılın yükü sırtımıza binince zorlanmamak mümkün değildi. Günde 1,5 milyon TL faiz ödeyen bir belediyeden hizmet beklemek kolay değil. Hizmet için önce maddi imkanların oluşması gerekiyor. Sabır istedik, çalışanlarımız da sabretti. İnşallah bu aydan sonra mali sorunlar çözülecek ve önümüzdeki süreçte daha net konuşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında ayrıca denetim komisyonunda görev alacak üyeler belirlenirken, meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, ön mali kontrol işlemleri yönergesi, borca karşılık taşınmaz devri ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin maddelerin de komisyonlarda görüşülmesine karar verildi. - SAMSUN