Atakum Belediyesi Kültür Sanat Şirketi işçilerinin birikmiş maaşları için çözüm aranıyor

Samsun'un Atakum Belediyesi'nde teminat mektubu sonrası çekilen kredilerle 5 aya kadar birikmiş personel maaşlarının ödenmesinin ardından, belediyeye bağlı şirkette çalışan işçilerin maaşlarının ödenmesi için de çözüm aranıyor.

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı İlk Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan 4 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem dışı söz alan AK Parti ve MHP grubu meclis üyeleri, tüm işçilerin maaşlarının ödenmediğini belirterek bazı çalışanların kendilerini aradığını ve maaşlarını alamadıklarını ifade ettiklerini söyledi. Söz konusu işçilerin Atakum Belediyesi'ne ait Kültür, Sanat Şirketi çalışanları olduğunu belirten meclis üyeleri, bu çalışanların da belediye personeli sayıldığını ve teminat mektubu ile kredi talebine, tüm işçilerin maaşlarının ödenmesi amacıyla destek verdiklerini ifade etti. Meclis üyeleri, 5 aya kadar biriken maaş borçlarının en kısa sürede ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yapısal nedenlerden dolayı şirket çalışanlarının maaşları belediye tarafından ödenemiyor"

Cumhur İttifakı grubunun açıklamalarının ardından söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Nakif Yılmaz, teminat mektubu sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sürecin yaklaşık 2 ay sürdüğünü söyledi. Yılmaz, "Teminat mektubu istendikten 2 ay sonra onaylandı. O süreçte bu arkadaşların birikmiş maaşlarından bir yük daha geldi. Yapısal nedenlerden dolayı Kültür, Sanat Şirketi'nde çalışanlar belediyeden alacaklı oluyormuş. Ne olursa olsun, onlar da belediyemizin çalışanları. Bunlarla ilgili de Başkanımız kesin bir çözüme kavuşturulacağını söyledi. Bir daha böyle ayrı, gayrı olmayacağını, yapısal değişikliğin bir an önce yapılacağını belirtti" dedi.

"Belediyenin direkt şirkete para aktarma durumu yok"

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise şirketlerin personel maaşlarını kendi gelirlerinden ödemesi gerektiğini belirterek, mevcut yapı nedeniyle belediyeden şirkete doğrudan kaynak aktarılamadığını söyledi. Taşkın, "Kültür Sanat Şirketi'ndeki arkadaşlarımız şu anda biraz sıkıntılı dönemde. Şirketlerin maaşları kendi gelirlerinden ödemeleri gerektiğini hepimiz biliyoruz. Şu anda orada bir sıkıntı var. Başkanımızla görüştük, onun da çözülmesi için uğraşılıyor. Belediyenin direkt şirkete para aktarma durumu yok. Kalıcı bir çözüm üretmek için çalışma yürütülüyor" diye konuştu.

Atakum'un 2027 mali yılı hazırlık bütçesi 4 milyar 750 milyon TL

Öte yandan meclis gündeminde 2027 mali yılı hazırlık bütçesi de yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen madde kapsamında Atakum Belediyesi'nin 2027 yılı gelir bütçesinin yaklaşık 4 milyar 650 milyon TL, gider bütçesinin ise yaklaşık 4 milyar 750 milyon TL olması öngörülüyor. Teklif, komisyonda görüşülerek karara bağlandıktan sonra mecliste oylanacak ve ardından Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilecek.