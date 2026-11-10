Atatürk, 88. yılında TBMM'de çelenk ve saygı duruşuyla anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 88. yılında TBMM'de çelenk ve saygı duruşuyla anıldı

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Atatürk, 88. yılında TBMM\'de çelenk ve saygı duruşuyla anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında TBMM'de düzenlenen resmi törenle anıldı. TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerle yapılan iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Meclis'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmi törenle anıldı.

Tören, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın Meclis bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te Meclis yerleşkesinde sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

TBMM Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM İdare Amiri Mehmet Taytak, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Kaynak: İHA
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