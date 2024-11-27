Ateşkes Tarihi Bir An - Son Dakika
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Politika

Ateşkes Tarihi Bir An

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail-Lübnan ateşkesini tarihi ve olumlu bir diplomatik çözüm olarak değerlendirdi.

27.11.2024 08:18
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanmasının "tarihi bir an" olduğunu belirterek, "Bu diplomatik çözüm, hem Lübnan'da hem de İsrail'de on binlerce sivilin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak ve bu çatışmanın şiddetine ve yıkımına son verecek" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasına dair yazılı bir açıklama yayınladı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan ateşkesin İsrail, Lübnan ve bölgenin güvenliği için iyi sonuçlar doğuracağını ifade eden Austin, "Bugün tarihi bir an yaşanmaktadır. Bu diplomatik çözüm, hem Lübnan'da hem de İsrail'de on binlerce sivilin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak ve bu çatışmanın şiddetine ve yıkımına son verecek" ifadelerini kullandı.

Austin'den İsrail'in güvenliğine tam destek

İsrail'in güvenliğine ve kendisini Lübnan Hizbullah'ı ile Hamas gibi İran destekli örgütlere karşı savunma hakkına yönelik desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu vurgulayan Austin, "Bakanlığımız, ateşkesin uygulanmasını desteklemek üzere uluslararası ve kurumlar arası ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunacak" dedi.

" Gazze'deki koşulların iyileştirilmesine odaklanmalıyız"

Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Austin, "Ayrıca İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin azalmasının, Gazze'deki trajik çatışmanın sona erdirilmesine dair umutları tazelemesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Gazze'deki vahim insani koşulların iyileştirilmesine odaklanmaya devam etmeliyiz" diyen Austin, ABD vatandaşları dahil Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ateşkes Tarihi Bir An - Son Dakika

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